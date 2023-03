Jovem que ganhou na loteria contou como gastou todo o prêmio de uma só vez

Uma jovem contou como foi descobrir que teria tirado a sorte grande em um jogo de loteria e, em seguida, gastar todo o prêmio de uma só vez, para realizar um antigo sonho.

Identificada como Sydney Kidney, a produtora de conteúdo para o TikTok vive nos Estados Unidos e explicou em um vídeo que havia comprado um bilhete dourado, bem despretensiosa.

Porém, para a surpresa dela, conseguiu ser contemplada com o valor de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 254 mil). Imediatamente, a moça só pensou em uma coisa: conquistar a “casa dos sonhos”.

Apesar de ter que lutar com a retenção de impostos absurda que o país norte-americano impõe (no valor de 24% do prêmio total), Sydney ainda conseguiu utilizar os R$ 190 mil para adquirir o imóvel que sempre quis.

“Mesmo com a sorte, agora estou vivendo novamente de salários mensais. Mas está tudo bem porque eu tenho uma casa agora”, comenta a jovem, realizada.

“Esse investimento foi muito importante para mim e estou orgulhoso disso”, concluiu, mesmo sendo julgada por várias pessoas pela decisão.

Na internet, os usuários também dividiram opiniões. “Não sei se teria a mesma reação. Acho que preferiria aproveitar o luxo que a sorte proporcionou, viajar bastante e depois comprar uma casa parcelada”, comentou um internauta.

Ele foi rebatido. “Claro que não, a ideia de construir um patrimônio e realizar o sonho de ter um próprio lar é muito mais rentável a admirável. Luxos não deveriam estar na lista de prioridade de ninguém”, confrontou outro.

Veja!