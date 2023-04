Localização em Goiás faz sucesso entre quem quer ganhar um beijo e não sabe como pedir

Em um post no Instagram que já acumula mais de 20 mil curtidas, uma usuária compartilhou o print de uma cantada que recebeu no privado. Nela, o admirador usou, além de muita criatividade, a cidade de Acreúna, no Sul de Goiás.

No vídeo, a jovem mostra a resposta que recebeu: apenas a sequência de letras e números “JJ3F+RMX”. Obviamente sem entender, perguntou qual o significado daquilo.

Como resposta, foi-lhe dito para ir até o Google Mapas, digitar a sequência e aproximar o resultado que apareceria na tela do celular.

Ao buscar pelas letras e números indicados, uma rua em Acreúna aparece e, nesta localização, há uma mensagem que surge no aplicativo: “Me dá um beijo”.

Nos comentários, internautas curtiram a ideia ousada. “O cara é bom”, comentou um. Alguns, no entanto, acharam muito trabalho para algo fácil “Mais fácil escrever me dá um beijo, não?”, ironizou outro.

Opiniões divergentes a parte, vários comentários aprovaram a ideia, alegando que, pelo menos com eles, foi uma tática vitoriosa.