Temperatura bate 34º C, mas pode chover em algumas cidades de Goiás neste fim de semana; confira

O início de outono em Goiás vem sendo marcado por temperaturas altas e cada vez menos chuvas. Mas, ainda não é hora de aposentar os guarda-chuvas. Isso porque segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), alguns municípios podem apresentar baixo volume de água.

A expectativa para sábado (01) é de apenas 02 mm de chuva na região Sudoeste do estado, enquanto as demais devem permanecer apenas com o calor.

Por outro lado, as regiões Oeste e Norte possuem maiores chances de registrarem altas temperaturas, tendo como mínima 21º C e máxima de 35º C.

O clima promete ficar um pouco mais ameno no Sul e no Leste, em que as mínimas são apontadas como 18º C e 16º C, respectivamente, e máxima de 33º C.

O Cimehgo prevê que os moradores de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Catalão, Jataí, Porangatu, Luziânia, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Cristalina, Santa Helena, Goianésia, Davinópolis, Iporá, Flores de Goiás, Formosa, Ceres, Alto Paraíso e Rubiataba terão sol e poucas nuvens, sem água.

Já no domingo (02), há mais chances de chuva nas regiões Sudoeste (05 mm), Central (02 mm) e Sul (05 mm). A expectativa para as demais é de 0 mm. As temperaturas, no entanto, seguem a previsão de sábado.