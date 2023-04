Muitas vezes não entendemos qual o problema ou o porquê da nossa relação não estar dando certo.

Nessas horas, costumamos culpar o parceiro ou parceira, sem querer enxergar que talvez o erro todo está bem debaixo do nosso nariz, ou seja, nós mesmos.

6 sinais que revelam que você pode ser o problema da sua relação:

1. Você espera que o parceiro (a) faça todas as tarefas domésticas

Começando nossa lista, morar com o seu companheiro (a) não faz de você empregada doméstica dele (a).

Isso significa que tudo em casa deve ser divido para não saturar o bom convívio no lar.

Quando sobrecarregamos o parceiro (a), esperando que ele lave toda louça ou sempre limpe o banheiro, acabamos gerando brigas e desgastando a relação.

2. Você continua flertando nas redes sociais

Durante toda a solteirice as pessoas costumam flertar nas redes sociais, trocar likes, fazer comentários e tudo mais.

Bom, continuar fazendo isso depois de iniciar um relacionamento pode ser considerado traição, por isso, deve-se parar.

3. Você ainda usa aplicativos de namoro

Lado a lado ao flerte nas redes sociais, manter o perfil ativo em aplicativos de namoro também é algo que não pega muito bem quando se entra em um relacionamento.

Afinal, está fazendo o que lá se você já tem um amado ou amada? Sendo assim, para imediatamente com esse comportamento!

4. Você não fala sobre o dia um do outro

Parece besteira, mas abrir mão de ficar uns minutinhos falando sobre o seu dia com seu parceiro pode fazer o seu relacionamento acabar.

Esse diálogo deve sempre existir na vida a dois para conservar o contato entre o casal e um bom convívio.

5. Você diz que ama da boca para fora

Soltar um “eu te amo” só por dizer por força do hábito ou para esconder uma falta de assunto não vai fazer sua relação ficar melhor.

Acredite se quiser, mas essa atitude pode ser muito perigosa para a saúde do seu namoro.

6. Você possui muita insegurança

Por fim, antes de iniciar um relacionamento, é comum as pessoas sentirem muita insegurança e permanecerem com esse sentimento mesmo depois do relacionamento engatilhado.

Isso pode ser um problema, já que não há mais necessidade de continuar sentido aquilo.

