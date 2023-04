Alerta importante da Prefeitura de Anápolis para moradores de mais de 60 bairros

A Prefeitura de Anápolis anunciou na edição de quinta-feira (30) do Diário Oficial que uma força-tarefa vai realizar a limpeza de lotes particulares com mato alto em mais de 60 bairros do município.

O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos em áreas privadas desocupadas quando há inércia por parte do proprietário. No entanto, cabe aos donos dos terrenos arcar com as despesas.

Assim que a roçagem é realizada, uma taxa relativa ao trabalho é gerada e anexada ao Cadastro Imobiliário do lote em questão, sendo cobrada no próximo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A iniciativa para limpeza dos lotes terá início neste sábado (1º) e seguirá até o dia 30 de abril.

Confira os bairros: