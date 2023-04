Antes de nascer, bebê dá a mãozinha para médica em Anápolis

A pequena Alice nasceu na manhã deste sábado (1º) e foi capaz de proporcionar uma cena tocante antes mesmo de “chegar ao mundo” de forma oficial.

Mesmo com o corpinho ainda todo dentro da mãe, a bebê estendeu as mãozinhas acima da cabeça até encontrar alguém para se apoiar em um momento único.

E assim aconteceu. Nas imagens, registradas pela fotógrafa de partos, Carol Teles, é possível ver quando Alice encontra o dedo de uma das médicas e segura com força, arrancando um sorriso de todos que estão na sala de cirurgia.

O parto ocorreu no Centro Hospitalar Ânima, em Anápolis, pelas mãos das médicas Daniela Azevedo e Bruna do Nascimento.

Após mostrar com as mãozinhas que estava pronta para chegar, as profissionais de obstetrícia retiraram a bebê da barriga da mãe através de uma cesariana. “Vamos nascer”, diz uma das médicas.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da fotógrafa, que afirmou ter sido “uma das cenas mais extraordinárias que já vi”.

Já nos comentários, foram vários os internautas que se encantaram com a forma que a pequena Alice escolheu para nascer.

“Abre logo que eu estou chegando”, comentou uma internauta. “Ahhh que fofura”, disse outra.