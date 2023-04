Celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem programação especial em Goiânia

O Núcleo de Arte e Inclusão do Autista (Naia Autimo) preparou uma programação especial para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente no dia 02 de abril.

As atividades serão realizadas na Vila Ambiental do Parque Areião, neste domingo (02). O início está previsto para às 09h.

Dentre as ações previstas pela entidade estão a emissão de carteiras e crachás de identificação do autista, cosplay de super heróis, assim como a distribuição de revistas sobre autismo.

Além disso, os participantes poderão contar com momentos de diversão com pula pula e a distribuição de pipoca e algodão doce.

Para encantar o público, está marcado um show da banda “Os Lanternas”, do adolescente autista Murilo Leal Rezende, que ficou conhecido após uma matéria do Fantástico onde conheceu a banda Coldplay.

Confira a programação completa do evento

09h

CASA 2 – Encontro com os super-heróis, distribuição da revista AUTISMO, de pipoca e algodão doce

CASA 1 – Venda de produtos NAIA

10h

CASA 2 – Apresentações: Nilo Vale, Murilo Leal, Nicole Rios, Daniela Meneses, Maurício Garcêz, Gustavo Cabral, Marcos Filho… Os Lanternas

11h

Caminhada de consciencialização do Autismo