Jovem passa mal e morre na piscina de condomínio, em Goiânia

Uma jovem de 23 anos morreu na piscina do prédio onde residia, em Goiânia, na manhã deste sábado (1º).

Conforme apurado pelo Portal 6, uma moradora do Residencial Club Cheverny, localizado no Setor Goiânia 2, teria gritado pelo zelador, afirmando ter visto a garota se afogando no local.

Imediatamente, o funcionário, junto a um segurança, correram para acudir a jovem, retirando ela da piscina e tentando reanimá-la.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas não obteve sucesso. O óbito foi constatado ainda no prédio.

Segundo relato de testemunhas, a vítima tinha se reunido na noite anterior para beber com amigas e estaria se sentindo mal naquela manhã antes de ir à piscina.

A principal suspeita é que ela teria tido um mal súbito enquanto nadava, tentando justamente se sentir melhor.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) investigar as circunstâncias da morte.