UPA Veterinária inaugura centro cirúrgico para animais em Goiânia

A Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet), localizada no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, agora realiza cirurgia em animais. O centro cirúrgico da unidade foi inaugurado na última sexta-feira (31).

Anteriormente, a UPAVet, primeiro hospital público voltado para o atendimento de pets, realizava apenas consultas e exames. No entanto, com a inauguração, pequenos procedimentos cirúrgicos, como a castração, poderão ser realizados no local.

Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Luan Alves destacou que a instalação do centro cirúrgico significa um importante avanço para o controle populacional de cães e gatos.

“O centro cirúrgico muda a forma de controle populacional dos animais. Antigamente, tinha a política da carrocinha, do extermínio. Estamos mudando da política de extermínio para a do cuidado e atenção com os animais”, afirmou ao G1.

O atendimento na UPAVet é destinado principalmente para a população de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Protetores independentes e Organizações Não Governamentais (ONGs) também são contemplados pelos serviços oferecidos, mas é preciso estar inscrito na Amma.