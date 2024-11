Chuva perde intensidade em diversas cidades de Goiás nesta terça (26); veja quais

Apesar de queda nos índices, algumas regiões ainda podem enfrentar tempestades com ventanias e quedas de raios

Augusto Araújo - 25 de novembro de 2024

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A meteorologia apontou menor intensidade de chuvas nesta terça-feira (26), em Goiás.

Conforme boletim publicado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), ainda deve haver tempestades, com ventanias e queda de raios, além de índices de até 40 mm.

Porém, isso representa uma diminuição de 25% em relação ao final de semana, quando as quedas d’água foram de até 50mm por dia.

Na região Norte (onde estão Porangatu, Uruaçu, Crixás), a previsão é de 20 mm, a metade do que foi indicado para o sábado (23) e domingo (24).

Entretanto, os maiores volumes desta terça-feira (26) devem ser registrados no Oeste Goiano (Jussara, Iporá, Piranhas), com 25 mm. Já os mais baixos devem ser no Sudoeste (Rio Verde, Jataí, Mineiros) e Sul (Caldas Novas, Itumbiara, Indiara), marcando 15 mm.

A região Central (Jussara, Goianésia, Ceres) e no Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Luziânia, Formosa), por sua vez, devem registrar 20 mm.

Por fim, em Goiânia e Anápolis, a previsão é de que os índices sejam bem amenos, com chuvas de 05 mm.