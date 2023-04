Amigos se unem para ajudar mãe de 3 filhos que não tem geladeira em Anápolis

Em prol de uma boa causa, amigos se uniram para ajudar Camylla Oliveira, mãe de três filhos que enfrenta dificuldades financeiras e nem ao menos possui em casa uma geladeira para que possa armazenar os alimentos. Mesmo trabalhando, o dinheiro que recebe é o suficiente basicamente apenas para pagar a água e o aluguel da residência, em Anápolis.

Pâmella Pocivi, uma das amigas da manicure, revelou ao Portal 6 que em 2022 ela havia saído do Brasil em busca de uma vida melhor para a família. No entanto, na época, não havia conseguido levar as crianças.

Assim, ela se mudou e manteve como objetivo reunir mais dinheiro para enfim conseguir ficar junto aos filhos novamente. Porém, em dezembro do mesmo ano, ela acabou tendo que voltar às pressas devido um problema familiar.

“Nesse meio tempo muitas coisas aconteceram. Uma das crianças ficou muito doente e ela teve que voltar. Nisso, tudo que ela tinha conseguido juntar lá para levar as crianças, gastou aqui com médico, exames e internação, tendo que começar do zero”, contou a amiga.

Por conta da viagem, a manicure acabou perdendo inúmeros clientes, fato este que fez com que ficasse ainda mais difícil lidar com todas as despesas. Desde então, Camylla, que é mãe solo, está sem geladeira em casa e vive desafios diários para oferecer o melhor para os filhos.

“Ela é a única responsável pelas crianças, não tem ajuda de ninguém. Ela é muito batalhadora, guerreira, uma ótima mãe. Só está passando por um momento difícil. Assim que fiquei sabendo, quis ajudar pelo menos com uma geladeira, que é o principal no momento”, afirmou Pâmella.

A amiga descobriu a história quando foi fazer a unha com Camylla e decidiu mobilizar outras pessoas para iniciar uma rifa para ao menos comprar um eletrodoméstico.

“Nisso que eu tive a ideia de fazer a rifa, eu precisa dos brindes. Ai eu conversei com uma amiga minha que faz bolo, com uma outra que vende Tupperware, com uma amiga que tem loja de roupa. Conversei com um, conversei com outro e contando a histórias as pessoas foram se sensibilizando e me doaram os brindes”, pontuou.

Ao todo serão nove ganhadores e os brindes são um kit de Tupperware, voucher de R$ 100 na confeitaria Nina Hordylan, açaí de cinco litros, pé e mão com a própria Camylla, limpeza de pele na Life Estética, voucher de R$ 200 na Ysacakes, t-shirt Taylinea, combo de corte, hidratação e escova, além de uma jarra Tupperware.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a Pâmella por meio do Instagram @pamellapocivi, ou pelo número do esposo dela, (62) 992717371. Cada número custa R$ 10 e a chave PIX para a compra é o telefone do Fábio S.S, marido da jovem.