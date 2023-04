Jovem internada após cheirar pimenta está prestes a deixar a Santa Casa de Anápolis

Há mais de um mês internada, a trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, não possui mais infecções e deve ser em breve transferida da Santa Casa de Anápolis para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. A informação foi confirmada por Adriana Medeiros, mãe da jovem, por meio das redes sociais.

A moça estava em estado grave desde que foi internada no dia 17 de fevereiro, após passar por um sério quadro de alergia ao cheirar uma pimenta bode enquanto estava na casa do namorado.

Por meio das redes sociais, a mãe da trancista anunciou neste sábado (1º) o avanço na saúde da filha, além de demonstrar esperança para a recuperação da filha.

“Tudo é com o tempo, não tem como a gente dar uma previsão para as pessoas. Tudo é no tempo de Deus”, declarou no vídeo.

A genitora relatou que a jovem estaria prestes a retirar a traqueostomia, não apresenta mais infecções e deverá ser transferida ao Crer para prosseguir com o tratamento.

Segundo a mãe, enquanto estava grávida, Thaís havia contraído asma e bronquite, problemas estes que teriam agravado o quadro de choque anafilático.

Ela também afirma que já haviam tentado fazer testes de alergia, mas não tinham condições financeiras na época. Portanto, a situação pegou todos de surpresa, pois até então a jovem comia pimentas normalmente, sem nenhuma reação alérgica.