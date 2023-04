A pequena cidade de Palmelo, escondida no interior de Goiás, é um município que conta com pouco mais de dois mil habitantes. Quem olha de fora pode até não perceber, mas o local abriga grandes maravilhas, como por exemplo a Villa Erva Docce.

Voltado principalmente para casamentos e eventos de luxo, o local proporciona aos clientes uma infraestrutura de cair o queixo, além de uma verdadeira experiência.

A Villa Erva Docce apresenta um pequeno chalé com quatro suítes para os noivos e convidados mais próximos, já com cozinha particular. Para os demais hóspedes, é disponibilizado um prédio com 16 suítes para que todos possam ser acomodados.

O espaçoso salão de eventos consegue com facilidade acomodar 200 pessoas, assim como as eventuais decorações e os demais equipamentos.

A Casa da Noiva, com vista para o lago, consegue abrigar toda a equipe e companhias necessárias, evitando problemas desnecessários para o grande dia.

A Villa ainda dispõe de cozinha industrial com câmara fria, paisagismo tropical, área de estacionamento com capacidade para até 300 veículos, bangalô privativo no lago e gerador exclusivo para todo o complexo de acomodações.

Possui ainda uma piscina privativa e outra aquecida de borda infinita, ideal para fotos e, dependendo do clima, até para dar um mergulho.

Tornando o local mais encantador e único, ele possui uma capela privativa extremamente charmosa, disponível para ensaios fotográficos.

Para realizar reservas e também acessar mais informações, o Instagram é @villaervadocce.