Goiás ganha primeiro bairro com pouso de drones do Centro-Oeste

Com a iniciativa, empresas que realizam a modalidade de transporte aéreo já podem considerar o estado em futuros planejamentos

Davi Galvão - 25 de novembro de 2024

Imagem de drone em atividade (Foto: Pexels)

Com tecnologias futurísticas se tornando cada vez mais reais e acessíveis, Goiás terá, em breve, o primeiro bairro em todo o Centro-Oeste com pistas de pouso para drones integradas a infraestrutura local – com foco no recebimento de encomendas.

Batizado de Reserva do Vale, a localidade que conta com uma área de 2,35 milhões de m² será sediada no município de Valparaíso de Goiás, mais especificamente na região Sul, com acesso privilegiado pela BR-040.

Circundado por áreas verdes e florestas, o bairro promete ser um espaço ideal para quem não abre mão do contato com a natureza, mas também não abandona as comodidades da vida moderna. Os droneports, ou pistas para pouso de drones, são um dos grandes atrativos do projeto, que coloca Goiás em posição de destaque no cenário nacional.

A novidade entra em consonância com a popularização da tecnologia em diversos setores, desde a captura de imagens, lazer e até mesmo entrega de pacotes e encomendas.

O Ifood, por exemplo, já faz testes de entregas via drone em Campinas (SP) e em Sergipe (PE) e anunciou planos para expandir a funcionalidade em outras regiões. Com a pista de pouso em Valparaíso, a cidade também pode, no futuro, ser agraciada com a modalidade.

O bairro

O Reserva do Vale, empreendimento da empresa Gran Pacaembu, promete comodidade aos moradores, com condomínios horizontais, parques, áreas comerciais, espaços de conexão e integração para diversos segmentos, tais como hub de esportes, saúde e educação.

A aposta da construtora é possibilitar com que quem mora no Recanto do Vale consiga resolver as pendências de rotina sem precisarem se locomover por grandes distâncias.

Por enquanto, um desses condomínios já foi entregue: o Mirante do Vale, com área de lazer com mais de mil metros quadrados, composta por salão de festas, churrasqueira, playground, gazebos, jardins de contemplação, quadra de beach tênis e pet place.

Com vários outros empreendimentos a caminho, um dos principais atrativos do bairro será o Parque Mirante do Vale, com mais de 35 mil m² e que permitirá aos moradores um maior contato com a natureza e mais opções de lazer.