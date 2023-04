Anápolis é a cidade goiana com o maior número de pessoas desaparecidas em 2023

Apenas em 2023, Goiás registrou mais de uma pessoa desaparecida por dia. Contando de 1º de janeiro a 03 de abril, foram 109 registros, uma média de 1,17.

Conforme dados disponíveis no site Expresso, do Governo de Goiás, Anápolis se destacou com o maior número de pessoas que sumiram no estado.

No total, foram 21 casos apenas no município. Na sequência, estão Goiânia (12) e Aparecida (10), cidades de maior concentração populacional.

Por fim, Rio Verde (07), Goianira e Mineiros (ambos com 04), também apresentaram uma quantidade relevante de desaparecimentos.

Ao Portal 6, o inspetor Newton Morais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), explicou que o registro deve ser feito o mais depressa possível, em uma delegacia da Polícia Civil (PC), assim que for percebida a falta de uma pessoa.

Ele também afirmou que existem ferramentas da PRF por meio das quais essa comunicação pode ser feita. “Além do número de telefone 191, nós temos a plataforma Sinal Desaparecidos, acessível pelo site desaparecidos.prf.gov.br”.

Assim, a pessoa que entra no endereço eletrônico vai preencher um formulário, com dados de si mesma e de quem desapareceu.

“Você coloca informações sobre documentos, além de um texto descrevendo a pessoa, as roupas possíveis que ela esteja, uma identificação mais próxima possível para que a gente possa localizar”, detalhou.

No momento em que for feita a ocorrência, policiais em um raio de 500 km – independente de serem de Goiás ou não – são notificados.

A plataforma fica disponível 24h, todos os dias da semana e é diretamente conectado com o sistema da PRF. O inspetor da PRF alertou também que “fazer o formulário não te livra da responsabilidade de registro na PC”.