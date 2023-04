Diversos municípios poderão receber chuvas intensas nesta terça (04) em Goiás; saiba quais

Para quem estava aproveitando os dias de calorão para renovar o ‘bronze’ e curtir uma piscina, o momento de ‘luxo’ está prestes a chegar ao fim. A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que a terça-feira (04) em Goiás será marcada pelo retorno dos temporais intensos.

Segundo o boletim do instituto, algumas localidades do estado estão sob risco potencial de chuvas, com intensidade que pode variar de moderada a forte.

A explicação para o cenário é devido ao transporte da umidade vinda da região norte do Brasil que, combinada com o calor, vai favorecer a formação das áreas de instabilidade em várias partes do estado e que pode gerar rajadas de vento acompanhadas de raios.

Conforme divulgado no relatório, a expectativa é que a região Leste seja a mais afetada, podendo receber um volume de até 30 mm. Oeste aparece logo em seguida com 25 mm e, Norte e Centro, com 20 mm cada. Já no Sul e no Sudoeste, a previsão é de 15 e 10 mm, na devida ordem.

Entre os municípios, Formosa e Flores de Goiás devem receber um verdadeiro ‘pé d’água’ com um volume de 15 e 12 mm, respectivamente, e variações de nebulosidade e sol com pancadas de chuvas isoladas.

Em contrapartida, Catalão, Rio Verde e Itumbiara poderão ter um cenário brando com previsão de 5 mm – conjuntura semelhante a Porangatu, com 6 mm.

Já em Goiânia, Anápolis, Iporá, Cidade de Goiás, Ruabiataba, Santa Helena, Cristalina, Nova Autora e Jataí, é esperado 10 mm, em cada.

No meio termo, estão Luziânia, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Ipameri, Davinópolis, com um volume de água 8 mm, e Goianésia, Ceres, Cumari, com 7 mm.