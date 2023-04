Entregador do Mercado Livre viraliza respondendo homem que estava nu e pediu para ele subir

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um entregador do Mercado Livre que, ao tentar deixar um pedido com um cliente, vivenciou uma discussão acirrada, mas o que mais chamou atenção foi a resposta final do profissional.

Otávio Victor compartilhou o exato momento do diálogo no Instagram. Nas cenas, é possível ver o homem interfonando e pedindo para o morador sair para buscar a encomenda.

De imediato, o cliente pede para que o trabalhador entre dentro da casa e vá ao encontro dele, pois este estaria ocupado para descer. “Desculpa irmão, mas não entro em residência não, por motivos de segurança”, começou Otávio.

“Aaa, para de caô, irmão, entra logo nessa por*a. Para de palhaçada, que não tenho tempo não. Estou aqui fazendo um negócio aqui, estou de cueca. Não vou aí fora não. Entra logo nessa por*a!”, ordenou o morador da casa.

O entregador questionou o pedido e disse mais uma vez que não iria abrir a porta dele por motivos de segurança. “E outra, vou entrar aí, tu está de cueca. Vou ficar te vendo pelado aí? Qual foi?”, perguntou.

Neste momento, o cliente ficou ainda mais bravo e gritou, através do interfone. “A entrega é cara para cara**o! Tu vai entrar nessa por*a sim!”, ordenou.

Por fim, Otávio preferiu descontrair o momento e terminou a discussão com uma piada provocativa, o que deixou o outro homem ainda mais irado. “A Gi já está falando aqui que não é para eu entrar”, disse, já esperando uma outra pergunta do cliente.

“Quem é Gi?”, indagou o dono da residência. “A gigantesca cabeça do meu pa*”, concluiu Otávio, que arrancou milhares de gargalhadas dos internautas na publicação. Confira!