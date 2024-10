Conheça cidade brasileira considerada a pior do país para se viver

O município obteve a pior nota entre as 5.569 cidades do país

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Roraima na Estrada)

Para medir a qualidade de vida de cada cidade brasileira, existe um indicador chamado Índice de Progresso Social (IPS).

Esse relatório, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem como objetivo medir a qualidade de vida e o desempenho socioambiental dos municípios de todo o país.

Recentemente, uma cidade de Roraima, no Norte do Brasil, apresentou o pior desempenho do ranking.

Segundo o IPS, a pior cidade brasileira é Uiramutã. Localizada no extremo norte do estado de Roraima, o município fica próximo da fronteira com a Venezuela.

De acordo com o índice, Uiramutã atingiu a pontuação de 37,63 em uma escala que vai de 0 a 100.

Os pouco mais de 13 mil habitantes dessa cidade brasileira enfrentam desafios constantes ligados a qualidade de vida, afinal, o município tem uma das piores rendas per capitas do país, o que faz com que a desigualdade social seja ainda maior.

Outros problemas estão relacionados a infraestrutura habitacional, além de serviços essenciais precários, como coleta de lixo eficiente e iluminação pública.

Essa deficiência se estende também à educação, pois a falta de uma infraestrutura adequada limita o acesso a uma educação de qualidade, fazendo com que o ciclo de pobreza continue.

Além de Uiramutã, outras três cidades de Roraima também estão entre os mais mal colocados no IPS Brasil 2024: Alto Alegre, com 38,38 pontos; Bonfim, com 42,27 pontos; e Amajari, com 43,38 pontos.

Em contrapartida, algumas capitais brasileiras se destacam por apresentar as melhores notas dentro do IPS: Brasília, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte.

