Meses após ganhar R$ 8 milhões na loteria, homem conta porque teve que trabalhar no McDonald’s

Um homem tornou pública a história que vivenciou após ganhar na loteria e, meses depois, voltar a trabalhar no McDonald’s e viralizou com o relato surpreendente.

Luke Pittard é britânico e explicou que há alguns anos tirou a sorte grande com um bilhete dourado, sendo contemplado com £ 1,3 milhão (cerca de R$ 8 milhões) e, com certeza, quis aproveitar bem a bolada.

Na época, ele conta que trabalhava, ao lado da atual esposa, em um restaurante da franquia multinacional. Quando recebeu a notícia, Luke e a parceira Emma ficaram em êxtase.

Eles pediram uma licença temporária, se casaram, compraram uma propriedade luxuosa de £ 230 mil e passaram as férias nas Ilhas Canárias.

No entanto, após vivenciarem os sonhos que tinham, Luke revelou que gostaria muito de retornar ao emprego, mesmo sendo milionário, pois tinha amigos incríveis no local, além de amar a profissão.

“Muitos dos meus antigos colegas de trabalho do McDonald’s vieram ao nosso casamento e eu mantive contato com eles o tempo todo, então pensei: ‘Por que não voltar?'”, explicou ele ao The Sun.

A gerente da loja, Katherine Jones, também se pronunciou. “Luke sempre foi um grande membro de nossa equipe e quando ele ganhou na loteria, ficamos muito felizes por ele”, disse.

Atualmente, o sortudo recebe o salário do McDonald’s, além de ganhar, mensalmente, os retornos bancários dos investimentos aplicados com o prêmio da loteria.