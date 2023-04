Prefeitura de Goiânia começa enviar boletos do IPTU com novidades a partir desta segunda (03)

Moradores de Goiânia começaram a receber, nesta segunda-feira (03) os boletos de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e sobre a Propriedade Territorial Urbana (ITU) com algumas novidades para o ano de 2023. Entre eles, a possibilidade de pagamento por meio do PIX.

O titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia, Vinicius Henrique Alves, divulgou que será possível fazer o pagamento do imposto pelo cartão de crédito, com parcelas de até 12 vezes, pelo débito ou PIX no site da Prefeitura de Goiânia.

A primeira parcela, ou parcela única com desconto de 10%, deve ser paga até o dia 20 de abril. Segundo o secretário, a estimativa de arrecadação para o ano é de R$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 30 milhões a mais do que o ano passado, sendo que a quantidade de imóveis subiu de 671 mil para 675 mil.

A Sefin ressaltou que pelo menos 37 mil dos imóveis pagarão o IPTU acima da inflação, em casos de acréscimo de área de terreno e de área edificada superior a 20%, alteração de uso residencial para não residencial, alteração de imóvel edificado para não edificado e imóveis novos, remanejados e remembrados. Diante dessas regras, os demais imóveis terão os valores corrigidos apenas pela inflação em 2023, 2024 e 2025.

IPTU Social

Outra novidade para 2023 é o aumento de famílias contempladas pelo IPTU Social, em que se torna isento do pagamento. Como o recorte de isenção era feito aos R$ 120 mil e passou para R$ 140 mil neste ano, as famílias que se enquadram saltam de 46.502 para 70.991.

Impugnação

Além disso, a Sefin destacou que o prazo para a contestação do IPTU agora é de 30 dias, em comparação com os 15 dias estipulados anteriormente, com início nesta terça-feira (04) até o dia 03 de maio.

A impugnação poderá ser feita pela Central do IPTU, localizada no Paço Municipal até o final do período previsto. O atendimento presencial, por sua vez, terá início no dia 10 de abril e fim em 03 de maio. Interessados podem sanar dúvidas no WhatsApp: 62 3524-3352, 3524-3383 e 3524-3377.

Confira os prazos de pagamento:

1ª parcela ou cota única: até 20 de abril

2ª parcela: até 22 de maio

3ª parcela: até 20 de junho

4ª parcela: até 20 de julho

5ª parcela: até 21 de agosto

6ª parcela: até 20 de setembro

7ª parcela: até 20 de outubro

8ª parcela: até 20 de novembro

9ª parcela: até 20 de dezembro