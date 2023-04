UFG está com vagas abertas para cursos de graduação presenciais sem vestibular

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com vagas abertas para cursos de graduação. As aulas são presenciais e não há a necessidade de realização de vestibular.

O processo seletivo complementar utilizará as notas do do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2022 como critério de escolha.

As inscrições serão abertas a partir das 10h da manhã do dia 14 de abril e se estende até às 17h do dia 18 do mesmo mês.

As vagas são para o preenchimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), distribuídas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás.

Para ler o edital, clique aqui.