Alerta importante para quem deixa o carro estacionado em lugares públicos no Brasil

Uma médica compartilhou nos stories do Instagram um importante alerta sobre o novo golpe que tem acontecido no país e deixou os internautas em choque.

Com quase 1,5 milhão de visualizações no Twitter, a doutora, especialista em harmonização facial, Cintia Braga, explicou que havia deixado o carro estacionado em um local público e, ao retornar, teve uma enorme surpresa.

Além do desaparecimento da placa do carro, ela encontrou um bilhete escrito à mão. “Sua placa de volta! Evite problemas e gastos absurdos. Para fazer outra [placa] o pagamento é via PIX. ZAP (85) 9.8202-2691. Devolução imediata”, dizia o anúncio.

Cintia ficou completamente chocada com a ousadia dos golpistas em furtarem a placa do veículo e sugerir que ela pagasse para obter a identificação novamente. No entanto, contatou o número para entender melhor.

“Quero minha placa de volta”, exigiu Cintia, pelo WhatsApp informado no bilhete. Imediatamente, o golpista respondeu que a entregaria, mas apenas mediante ao pagamento de R$ 100 no PIX.

Eles combinaram o local de entrega, porém nos stories do Instagram, a médica informou que já abriu um boletim de ocorrência na delegacia e que aguarda os desdobramentos da situação.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram impressionados com a capacidade dos criminosos. Inclusive, na legenda da publicação, foi escrito “como manter a sanidade mental morando no Brasil ? Impossível. Confira!