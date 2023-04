Forbes divulga quem são os bilionários de 2023 e três goianos estão na lista

A Forbes divulgou nesta terça-feira (04) o ranking com os bilionários brasileiros de 2023 e três goianos estão na lista.

Para calcular o patrimônio, o levantamento foi realizado com base no preço das ações das empresas em 10 de março de 2023. A cotação utilizada foi de R$ 5,08 para US$ 1.

Os primeiros goianos a aparecerem na lista são os irmãos Wesley Batista, de 51 anos, e Joesley Batista, de 50, na 15º e 16º posição, respectivamente. A fortuna de ambos é estimada em R$ 13,21 bilhões.

Desde o início dos anos 2000 a dupla contra a JBS, uma das maiores empresas de processamento de carnes no mundo.

Na 26ª colocação está João Alves de Queiroz Filho, de 70 anos. O goiano é dono da Hypermarcas e acumula um montante de R$ 6,09 bilhões.

No ranking global, os irmãos Batista estão empatados na posição 1.164. Já João Alves de Queiroz ocupa a colocação de 2.259.

Por outro lado, o top-3 é composto por Marcel Herrmann Telles, em terceiro lugar. A fortuna estimada de um dos controladores da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, é de R$ 53,85 bilhões.

Na segunda colocação está Jorge Paulo Lemann, que também é um dos controladores da InBev, além das operações do Burger King, é de R$ 80,26 bilhões.

Em primeiro lugar está Vicky Safra, esposa do falecido banqueiro brasileiro Joseph Safra. O total de bilhões acumulados na conta é de R$ 84,3 bilhões.