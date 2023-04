Pai e filha superam desafios e conquistam vitória em Campeonato Brasileiro de Judô

A pequena Maria Cecília Rosa, de apenas 13 anos, deu um show nos tatames e no último final de semana, alcançou a vitória na etapa regional do Campeonato Brasileiro de Judô, em Brasília. A menina dos olhos do sensei Rodrigo Morais praticamente cresceu no esporte e, hoje, traz orgulho para Anápolis.

Ao Portal 6, o professor e pai contou que ela acompanhava as aulas que ele ministrava desde pequenina, vendo ele largar tudo para se dedicar ao esporte. Assim, habituada com as academias desde bem cedo, começou a treinar logo que completou 04 anos.

Após ter vencido todas as etapas do campeonato de goiano de judô, ocorridas em 2021, 2022 e 2023, ela se consagrou como a única atleta do feminino de Goiás a conseguir o ouro no campeonato brasileiro regional.

Maria vivenciou altos e baixos com os familiares, que sempre buscaram forças no esporte para seguirem firmes.

“Voltei ao judô depois de me formar, após perder um filho com minha atual esposa, a Márcia, mãe da Maria Cecília, e abandonar minha profissão de engenheiro agrônomo” contou o pai.

Álvaro Augusto, irmão da atleta, desenvolveu uma meningite, que evoluiu rapidamente e abalou toda a família.

“Em um final de semana estávamos competindo no Goiano de Judô, no seguinte ele já teve que ser internado e acabou não resistindo”, desabafaram.

Atualmente, treinando na Escola Pequenuchos, no Bairro São João, os dois se preparam para a etapa nacional do campeonato brasileiro, que será realizada em Curitiba durante o mês de outubro.

Maria Cecília sonha em ir às Olimpíadas e ser como Mayra Aguiar, atleta brasileira tricampeã mundial e medalhista em 03 Olimpíadas consecutivas.