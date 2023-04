População denuncia dificuldade para conseguir marcar consultas médicas em Anápolis

Saúde é um assunto sério e que merece extrema atenção. No entanto, parte da população de Anápolis que tenta acessar esse direito essencial, está tendo que lidar com inúmeros atrasos antes de conseguir efetivamente receber um atendimento.

Ao Portal 6, Vitória de Araújo Oliveira contou que em março sofreu uma forte dor e precisou entrar em contato com o Zap da Saúde por precisar de um médico. Porém, a realidade não foi a que ela imaginava.

“Dia 21 de março mandei mensagem e não tinha vaga. No dia 27 eu retornei a falar com eles e consegui, porém, 30 dias para consultar. Só havia vaga para para o dia 27 de abril e 04 de maio”, relatou.

A autônoma conta que até janeiro ainda existia a possibilidade de optar por algum outro posto de saúde caso o próximo à residência estivesse sobrecarregado, coisa que já não é mais possível.

“A gente se sente péssimo por não ter condições, precisar de um atendimento e não conseguir. Sei que se for na UPA, eles não vão atender porque não é considerado urgência”, afirmou.

Vitória lamenta a situação e destaca que com toda essa demora, os únicos prejudicados são os próprios moradores da cidade.

Assim como ela, André Rodrigo também está enfrentando dificuldades para conseguir marcar uma consulta, tendo que aguardar ao menos duas semanas.

“O primeiro ponto a ser falado é a demora, antes pegávamos fila pra ser atendido no mesmo dia ou não, mas sempre era no mesmo dia ou quando lotava ia pro segundo. Agora o intervalo é de duas semanas e isso é péssimo, pois o motivo nem sempre é de se esperar tanto, mas também não é de ir no pronto socorro”, pontuou.

Nas redes sociais, também são inúmeros os relatos de dependentes da saúde pública que comentam estar passando por problemas na área.

“Também acho que saúde é coisa séria. Tem três semanas que tento marcar uma consulta pelo Zap aqui no Adriana Parque e eles falam que não tem vaga”, escreveu uma internauta em publicação da Prefeitura.

À reportagem a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que “não houve redução do número de vagas para consultas ofertadas pelo município e, para preencher postos de trabalho abertos com a saída de alguns profissionais, a pasta está providenciando a contratação de novos médicos”.