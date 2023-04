UniEVANGÉLICA abre inscrições para o vestibular 2023/2 de Medicina

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA abriu as inscrições para o processo seletivo do Vestibular 2023/2 para Medicina, que será realizado no dia 4 de junho, na sede da instituição, localizada na cidade de Anápolis, em Goiás. As inscrições devem ser feitas pelo www.unievangelica.edu.br.

O período de inscrição vai de 24 de março a 29 de maio de 2023, para pagamento com boleto bancário; de 24 de março a 31 de maio de 2023, para pagamento com cartão de crédito.

No endereço eletrônico, o candidato terá acesso ao Edital, ao cadastro de inscrição e à forma de pagamento.

Poderão participar do vestibular, todos os portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou àqueles que estiverem cursando e que concluirão até o prazo final estabelecido para preenchimento das vagas, que se referem ao curso a ser iniciado no segundo semestre de 2023.

O processo seletivo vai abranger a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e visa à seleção de candidatos aptos a realizarem estudos superiores. Será realizada uma prova de redação em Língua Portuguesa, mais uma prova de conhecimentos gerais. A classificação, que será divulgada no dia 19 de junho de 2023 (data provável), será feita em ordem decrescente, segundo os pontos obtidos das somas alcançadas. Os candidatos serão selecionados até o limite de 80 vagas, para ingresso exclusivamente no primeiro período do curso de graduação em Medicina, que tem a duração de seis anos.

O curso de Medicina da UniEVANGÉLICA é reconhecido pela sua excelência tanto na qualificação teórica para o exercício da medicina, quanto para à prática, onde, desde o início do curso, os acadêmicos têm contato com pacientes reais e aprimoram o conhecimento com valores essenciais. Com nota 5 no MEC, está entre os quatro melhores do Brasil.

Conheça mais sobre o curso em www.unievangelica.edu.br.