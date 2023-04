Moradores de mais 3 municípios podem se inscrever para ganhar casas populares do Governo de Goiás

Estão abertas as inscrições do programa Para Ter Onde Morar. Residentes dos municípios de Anhanguera, Edealina e Abadia de Goiás podem concorrer a casas populares do Governo de Goiás.

Nas duas primeiras cidades o prazo final para se inscrever é no dia 19 de abril, enquanto que em Abadia a data final é até o dia 05 de maio.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou nos pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras de cada município.

Os interessados em concorrer a alguma das moradias devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nunca terem recebido benefícios de moradia e morar há pelo menos três anos na cidade.

Em Abadia de Goiás são 42 moradias em fase final de construção. Em Edealina são 50 casas e, em Anhanguera, outras 30. As residências serão sorteadas pelo site da Agehab.