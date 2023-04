Projeto de sincronização de semáforos de Goiânia segue a passos lentos e licitação é vista como ‘luz no fim do túnel’

O ‘para e segue’ nos semáforos e a falta de fluidez no trânsito de Goiânia se tornaram um ponto de vulnerabilidade na mobilidade da capital e uma ‘pedra no sapato’ entre os condutores da cidade. Por vezes, percursos que, calculados em aplicativos de rota durariam poucos minutos, chegam a ter o tempo majorado devido à falta de sintonia nos sinaleiros.

A solução para a problemática que viria do projeto “Onda Verde” – que tem como objetivo sincronizar os semáforos de Goiânia e dar mais fluidez ao trânsito da cidade – segue ainda um planejamento e percurso incertos pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM).

Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (05), o secretário municipal de mobilidade, Vinícius Henrique Alves, justificou que a proposta ainda é enxergada como algo “aquém da capacidade” do órgão devido ao não lançamento do novo processo licitatório que possibilita a aquisição de softwares para agilizar e aprimorar o controle dos semáforos.

De acordo com ele, até o momento, algumas ações já foram realizadas nos sinaleiros das avenidas 85, T-63, T7, T4, T1, Castelo Branco, Anhanguera e 24 de outubro. A escolha das vias é baseada no monitoramento por drones da Prefeitura de Goiânia sobre tráfego nas ruas do município.

Apesar da atualização de alguns aparelhos, o secretário assume que o processo tem sido lento e gradual, uma vez que a manutenção é realizada de forma manual. A explicação é que os semáforos da cidade possuem componentes da década de 90 e não são equipados com aparelhos tecnológicos.

“Essa intervenção é algo ainda muito incômodo e aquém da nossa capacidade, mas assim que a gente reestruturar toda essa área, concretizar as intervenções e o processo licitatório do semáforo, nós conseguiremos melhorar isso [Onda Verde] ainda mais”, disse.

A ‘luz no fim do túnel’ está na divulgação de uma nova licitação que está sendo remanejada pela secretaria de mobilidade e já se encontra na fase final. A expectativa é que o edital do procedimento administrativo seja publicado na próxima semana e que, com isso, semáforos de outros bairros possam ser cotados para a sincronização.

“Ainda é algo que está muito no manual e sem estrutura porque precisamos concretizar o processo licitatório. Até isso se concretizar, a gente precisa trabalhar com aquilo que temos”, diz.