Biblioteca Municipal completa 90 anos de preservação da memória cultural de Anápolis

No segundo andar do prédio da Praça Americano do Brasil, em Anápolis, está a Biblioteca Municipal Zeca Batista, que completa nesta semana 90 anos de muita história e serviços prestados aos anapolinos. Criada em abril de 1933, por Arlindo Costa, poeta e jornalista, a 1° Biblioteca Pública da cidade teve a primeira sede no Clube Recreativo de Anápolis (CRA).

Apesar da idade avançada, somente há 35 anos o acervo ganhou espaço próprio, com a construção de um imóvel que pudesse abrigar algumas repartições públicas, acomodando hoje também o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA).

O espaço passou por uma reforma em 2022, na qual se modernizou e ampliou os serviços oferecidos.

O local leva o nome de José da Silva Batista, mais conhecido como Zeca, que foi o primeiro intendente de Anápolis – como eram chamados os prefeitos no século XIX. Ele foi professor e fazia papel de médico atendendo a população, já que possuía conhecimentos em medicina.

Atualmente, a biblioteca conta com mais de 70 mil exemplares, todos catalogados digitalmente. Também dispõe de auditório, sala de reuniões, espaço com computadores para pesquisas online e divisão entre setores de livros infantis, literários e pedagógicos.

A professora e coordenadora do órgão, Fernanda Bernardes, ressaltou também a presença do chamado “Memorial”.

“É um espaço com centenas de livros clássicos não disponíveis para empréstimo. Muitos até com mais idade que a própria cidade, que tem apenas 114 anos,” relatou.

O gestão do prédio é feita por uma equipe de oito pessoas e o local oferece visitações de segunda à sexta-feira. Há também uma intérprete de libras, além de computadores para pesquisa dos livros no primeiro andar, como opção para o acesso de deficientes físicos.