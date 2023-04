Caminhão da Adimplência chega em Anápolis com condições especiais para quitação de dívidas

De segunda (10) à sexta-feira (14), os anapolinos terão a oportunidade de limpar o nome com o “Caminhão da Adimplência”, que vai oferecer facilidades para que as pessoas físicas e jurídicas possam quitar as dívidas. Os atendimentos serão feitos das 09h às 17h, na Praça Dom Emanuel, em Anápolis.

Esta é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal (CEF) e dentre as condições especiais ofertadas, estão o parcelamento em até 96 vezes com entrada mínima de apenas 10%, assim como facilidades para os interessados em realizar o pagamentos à vista.

Créditos habitacionais em atraso também serão atendidos, contando com alternativas para a negociação. As opção variam de acordo com o perfil do contrato e do cliente.

A Caixa também informou que a quitação de valores até R$ 5 mil pode ser negociada em Lotéricas. Para isso, basta apenas informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o código PEC 10727382.

Em caso de dúvidas, os anapolinos podem acessar o site da Caixa, os aplicativos Cartões ou Habitação, além de ser possível entrar em contato pelo WhatsApp 0800 104 0 104, ou telefone 4004 0 104 para capitais e 0800 104 0 104 para demais cidades.