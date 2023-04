Confeitarias de Anápolis e Goiânia ousam nos sabores de ovos de Páscoa

Para obter sucesso nos negócios e, de quebra, estourar em vendas, muitos empreendedores têm se ‘jogado de cabeça’ em ideias novas e criativas para a clientela. Com a chegada da Páscoa, a lógica se mantém e é ainda mais explorada por proprietários de docerias em Goiânia e Anápolis – que optam por ousar nos cardápios para a época.

Indo além dos costumeiros chocolates e bombons, os novos sabores para ovos de páscoa de diversos estabelecimentos têm impressionado pelas opções diferentes que fogem da normalidade.

Pensando nisso, o Portal 6 reuniu algumas opções de ovos de páscoa alternativos que estão fazendo sucesso durante a época.

1. Pudim

Pode até parecer uma falácia, mas realmente os ovos de páscoa de pudim existem e têm sido comercializados em estabelecimentos de Goiânia e Anápolis.

A iguaria possui um formato igual aos ovos de páscoa normais, com a casca de chocolate, mas, por dentro, há um pequeno pudim como recheio.

Para os curiosos que quiserem experimentar o produto, ele está à venda na loja Pudim da Fê, em Goiânia.

Já em Anápolis, o item pode ser encontrado na loja Kika’s Cake Confeitaria, que fica na Rua Morrinhos, na Vila Jaiara no Setor Norte. O local funciona de quarta à sábado, das 12h às 19h, e aos domingos, das 11h às 16h.

2. Waffer

Outra novidade para esta Páscoa é o ovo de waffer. O produto está sendo vendido pela loja Luí Doces, com unidades nos setores Marista e Sul, em Goiânia.

O item segue a estrutura de um ovo de páscoa regular, mas se diferencia quando o assunto é recheio ao oferecer uma parte com waffer.

Além disso, os clientes podem optar se querem, junto ao alimento, uma pasta com nutella, amendoim, artesanal ou de pistache.

A unidade do setor Marista funciona de segunda a sexta, das 08h30 até às 19h, e aos sábado, das 09h às 18h. Já no Setor Sul, o horário é de segunda a sexta, das 09h às 18h, e aos sábados, das 09h às 13h.

3. Tortas de frutas vermelhas com pistache

Se você busca uma opção mais cítrica e refinada, a confeitaria Richesse está vendendo um ovo com tortas de frutas vermelhas com pistache.

O produto é composto por uma casca branca, com uma textura bastante similar ao bolo red velvet, frutas vermelhas liofilizadas e crispearls Rubi Callebaut. No recheio, há também ganaché de pistache e frutas vermelhas.

O estabelecimento funciona em Goiânia com unidades nos setores Oeste, Marista, Avenida T-4, nos shoppings Flamboyant e Goiânia, e no Empório Prime.

4. Pão de mel

Também pertencente a Luí Doces, na capital, o ovo de pão de mel é mais um diferencial preparado para a Páscoa 2023.

Ao todo, são 400 gramas do produto que é composto por uma casca de chocolate ao leite e tem, como recheio, o pão de mel e doce de leite.

5. Ovo de ninho com goiabada

Por fim, também produzido pela confeitaria Luí Doces, em Goiânia, é possível experimentar um ovo de páscoa com ninho e goiabada.

O novo sabor está incluso no cardápio para a data comemorativa deste ano e carrega uma casca de chocolate branco com recheio de leite ninho e, de recheio, uma generosa colherada de goiabada.

Assim como os demais produtos da loja, as encomendas podem ser feitas pelos números.