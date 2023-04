Conheça a anapolina que, mesmo nascendo sem os braços, aprendeu a dirigir e faz sucesso nas redes sociais

A anapolina Kathrein Moura, 32 anos, nasceu sem os dois braços, devido a uma má-formação ocorrida ainda no útero. No entanto, isso não impediu que a obstinada goiana realizasse os próprios sonhos.

Ao Portal 6, a servidora pública relembrou a história de superação que teve de enfrentar para conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ela disse que dirigir sempre foi um sonho dela, desde muito nova. “Tirar a habilitação, para pessoas com deficiência (PcD ) não é só uma questão de liberdade ou luxo. É de ter autonomia, ser independente”.

Assim, a goiana teve que percorrer um longo caminho até conseguir encontrar um local que a atendesse de forma adequada em Anápolis.

No entanto, após conhecer uma assessora especializada em consultoria para PcD, ela acabou achando uma autoescola em Goiânia, onde pôde dar prosseguimento ao processo para tirar a carteira.

Kathrein fez questão de ressaltar o bom atendimento que teve ao receber as aulas de direção prática, conduzidas pelo próprio dono da autoescola.

“O Humberto é um cara que tem o dom [para ensinar]. Ele tem muita paciência, não olha para a gente duvidando da nossa capacidade, mas deixando a gente livre para fazer da forma que fica mais fácil. Ele tem um olhar especial, mas sem cuidar em excesso.”

A anapolina disse que não passou por tantas dificuldades na hora de fazer as aulas práticas, visto que já tinha alguma experiência no volante.

“Eu ia para uma estrada de terra no ‘golzinho’ do meu marido, dentro de uma propriedade privada, onde não tinha movimento nenhum. Lá aprendi a passar marcha, como segurar no volante, isso antes do início do processo”.

Assim, quando chegou a hora da prova, Kathrein afirma que fez o circuito sem cometer um erro sequer e pôde pegar a habilitação sem perder pontos na avaliação.

“Eu não me continha de alegria, foi muito especial para mim. Serviu para mostrar para muita gente que falava que não era possível, motivar outras pessoas, mostrar que nada é impossível. A gente pode sim se adaptar às coisas e fazer com que elas se adaptem a nós também”.

Por falar em adaptações, são poucos os requisitos que o automóvel precisa cumprir para que a servidora pública consiga dirigir.

Basta que ele tenha direção elétrica e câmbio automático, visto que ela conduz o veículo com um pé no volante e o outro no assoalho do carro, onde tem os pedais de aceleração e freio.

No entanto, diante do cenário atual de alta no preço dos carros, a anapolina ainda não conseguiu cumprir essa parte dos planos dela. Mas ela não desistiu de torná-lo em realidade.

“Tirar a CNH foi 90% do sonho. Ainda tem outros 10%, que é conseguir comprar um carro automático, mas a gente vai correr atrás para conseguir realizar esse sonho”, disse.

Fora do veículo, Kathrein afirmou também que consegue viver bem, com o marido e os sete cachorros de estimação, que ela define como “meus filhos”.

Por sinal, sua impressionante história já foi parar na televisão e atualmente ela “faz barulho” nas redes sociais. Isso porque no Instagram ela soma mais de 135 mil seguidores e possui mais de 900 mil inscritos no YouTube.

Nesta plataforma, a anapolina acumula mais de 250 milhões de visualizações, tendo como principal destaque o vídeo “RECEITA de uma quase PANQUECA DELICIOSA!!!”, que conta com mais de 45 milhões de reproduções.