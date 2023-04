Homem que apanhou por tentar matar a ex em Anápolis está em estado grave

Está em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), o homem, de 36 anos, que apanhou após tentar matar a ex.

As agressões ocorreram na noite da última quarta-feira (05), em frente a Praça Dom Emanuel, no Jundiaí. O paciente foi encaminhado ao hospital após levar capacetadas na cabeça até perder a consciência.

Ele havia atentado contra a vida da ex-companheira na manhã de quarta, como não teve êxito no plano, ateou fogo na motocicleta do irmão dela.

Após descobrir o ocorrido, o ex-cunhado foi com no mínimo mais quatro pessoas atrás do homem para agredi-lo. Dois dos envolvidos foram encontrados pela Polícia Militar (PM) e confessaram a participação no caso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local para realizar o resgate do suspeito, que estava inconsciente.