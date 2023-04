Jovem de Anápolis não contém as lágrimas ao realizar o sonho de trabalhar no SAMU

Cursando o último ano da faculdade de enfermagem, a jovem Yasmin Lorrany, de 22 anos, emocionou os seguidores no Instagram ao postar um vídeo dentro de uma sala do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Anápolis e relembrar a trajetória até chegar lá.

Ao Portal 6, Yasmin contou como começou o amor pela enfermagem. Uma história que teve início em 2011, quando ela tinha apenas 11 anos.

“Eu fiz parte da primeira turma do Samuzinho, em 2011. Eu tinha 11 anos e estudava na escola pública. Eles tinham disponibilizado esse curso”, relembra.

O contato com a enfermagem mudou a cabeça da jovem. Antes amante dos animais, ela passou a nutrir a vontade de cuidar das pessoas.

“Eu queria ser veterinária, mas quando eu fiz esse projeto do Samuzinho, foi algo de Deus. Foi muito mais do que uma simples vontade, foi algo que transcendeu isso”, conta.

O projeto Samuzinho foi criado pela gestora pública Denise Pessoa, que também possui especialização na área de primeiros socorros. Ao Portal 6, ela relembrou a passagem de Yasmin.

“Ela foi aluna da primeira turma, em 2011, brilhante inclusive. Hoje, depois de todo esse tempo, ela tá concluindo o curso de enfermagem e está estagiando no SAMU. Entrou na sala antiga e gravou o vídeo”.

O carinho, cuidado e amor demonstrado à época por Denise, inspiraram Yasmin e foram fundamentais para que a jovem chegasse até onde está.

“Eu acredito que sem uma pessoa pra impulsionar, a gente acaba sendo frágil. Pessoas precisam de pessoas, a gente não é nada sozinho. Ela teve um papel importantíssimo. Ela sempre me incluiu demais, eu via amor no que ela fazia”.

De volta ao local onde o sonho nasceu, agora como uma quase profissional de enfermagem, Yasmin não conteve a emoção e as lágrimas.

“Hoje, quando eu entrei lá, 11 anos depois, 11 anos que esse sonho fomentava no meu coração. Eu fiquei muito emocionada, não consegui conter as minhas lágrimas”, disse.

Para o futuro, Yasmin espera continuar salvando vidas e cumprindo o propósito dela dentro da enfermagem.

“O que mais me toca em ser enfermeira é que a gente sempre salva o amor de alguém. Todo mundo é o amor de alguma pessoa”.