Mais três cidades de Goiás abrem inscrições para programa que oferece casas a custo zero

Os moradores das cidades de Anhanguera, Edealina e Abadia de Goiás já podem se inscrever para o programa “Pra ter onde Morar”, da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

O projeto tem como objetivo combater o déficit habitacional de maneira emergencial, com subsídio para locação de imóveis e fornecimento de casas a custo zero.

Ao todo, nos três municípios, serão entregues 122 moradias, sendo 50 em Anhanguera, 30 em Edealina e 42 para Abadia de Goiás.

Para participar do projeto, os interessados devem realizar o cadastro no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou nas unidades de apoio oferecidas pelas prefeituras de cada município. Para as cidades de Anhanguera e Edealina, o prazo é até o dia 19 de abril. Já para Abadia, as inscrições vão até o dia 05 de maio.

As famílias que quiserem participar do programa devem cumprir alguns requisitos, dentre eles: ter renda de até um salário mínimo, não ter sido beneficiado em nenhum programa de moradia, ser inscrito no CadÚnico e morar no município que vai concorrer à casa há pelo menos três anos.

Após o preenchimento do formulário e a verificação do cumprimento dos requisitos, assistentes sociais irão até a residência dos candidatos para a conferência dos itens declarados. Os considerados aptos participarão de sorteios das residências disponíveis.