Trailer de novo filme da Barbie faz internautas notarem ‘semelhança’ entre cena do filme e região de Goiânia

O lançamento do trailer de um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie, ‘mexeu com a cabeça’ dos internautas goianienses por uma suposta semelhança entre uma cena do vídeo com um dos principais pontos de Goiânia.

Em uma postagem divulgada na quarta-feira (05), um usuário do Twitter notou que a estrutura da cidade da Barbie, mostrada nas imagens, era semelhante à rota da Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, a Praça Cívica, na capital.

A publicação “deu pano pra manga” nas redes sociais e comentários concordando com o assunto e zoando a situação não faltaram.

Até o momento, a postagem já acumulou mais de 64 mil visualizações, 407 retweets, 105 comentários e mais de 1600 curtidas.

Entre as brincadeiras, teve quem afirmou que o filme, na verdade, se passaria em Goiânia e que a personagem principal, interpretada pela atriz Margot Robbie, moraria no Setor Bueno.

Já outros ousaram um pouco mais na curtição e afirmaram que é por conta dessa semelhança que as obras e reformas na Praça Cívica não chegaram ao fim ainda.

“Por isso aquelas reforma nunca acaba, chega”, provocou um usuário.

“Ela morando no Setor Bueno”, ressaltou outro.

Leia alguns dos tweets:

Barbie se passa em Goiânia ? — Pedro Henrique Evangelista (@pheduarte) April 6, 2023

A Barbie mora em Goiânia!!!! — Luar ao contrário 🏳️‍🌈 (@raulosilva) April 5, 2023

Ela morando no Setor Bueno — SURTADO (@mamac1to) April 5, 2023