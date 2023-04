Após descobrir traição e terminar relacionamento, mulher é vítima de tentativa de feminicídio, em Goiânia

Uma mulher, de 52 anos, viveu momentos de desespero na noite desta quinta-feira (06), em Goiânia, após o namorado tentar matá-la por ter anunciado o fim do relacionamento.

O Portal 6 apurou que a situação teria começado quando ela descobriu mensagens no celular do companheiro que provavam que estava sendo traída. Diante da situação, comunicou que o homem que estava colocando um ponto final na relação e pediu para que ele fosse embora da residêcia.

Em um primeiro momento o então ex-namorado aceitou e afirmou que iria arrumar as coisas para ir embora, no entanto, logo em seguida se alterou.

Irritado com a situação, o homem foi até o escritório e pegou uma arma de fogo, partindo em seguida para cima da mulher. Ele teria a agarrado pelo pescoço alegando “vou te matar”.

Em um determinado momento, o agressor soltou a vítima, mas começou a apontar o revólver em direção a cabeça dela.

Percebendo que ele estava com o dedo no gatilho, a mulher se abaixou logo que o ex efetuou um disparo que acabou acertando uma televisão que estava ao fundo.

Nisto, ela conseguiu pular nas costas dele e colocar o próprio dedo no gatilho, o obrigando a soltar a arma.

Em seguida, a mulher correu para fora do apartamento e subiu as escadas, onde decidiu ligar para a filha e acionar a Polícia Militar (PM).

Temendo pela vida, a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).