Brad Pitt deixou vizinho idoso morar de graça em sua mansão até morrer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ter Brad Pitt como vizinho é um fato divertido por si só. Mas o ator e apresentador mostrou que pode ir além quando o assunto é generosidade entre aqueles que moram perto. Ele deixou um idoso viúvo morar em uma de suas propriedades, em Los Angeles, por anos sem pagar aluguel.

Foi a atriz Cassandra Peterson, conhecida em Hollywood por interpretar Elvira, que revelou a dinâmica imobiliária em entrevista à revista People. Ela explica que Pitt comprou a propriedade dela em 1994 por US$ 1,7 milhões (cerca de R$ 8,6 milhões hoje) e, quase 30 anos após a aquisição, vendeu a mansão por US$ 40 milhões (cerca de R$ 202 milhões) no mês passado.

O ator, ao longo dos anos, foi expandindo o tamanho de sua propriedade original. “Acho que tinha cerca de 22 casas ao redor da propriedade. Toda vez que alguma ficava disponível [para venda], ele comprava”, conta Peterson. Uma dessas casas pertencia a um idoso na faixa dos 90 anos, com quem Pitt fez um acordo que permitiu que ele se mantivesse em sua casa.

“Sua mulher faleceu e o marido, John, morava lá. Eu sei que Brad permitiu que ele vivesse lá sem pagar nada até morrer”, relata a atriz. Ela acrescenta que o combinado acabou se estendendo mais do que o esperado: “Foi engraçado, porque John viveu até os 105 anos.”

A atriz brinca que o idoso “continuou vivendo para sempre” e adiciona: “Eu imagino que o Brad estava pensando: ‘bom, ele pode viver lá até morrer, o que deve acontecer a qualquer momento’.” Peterson também se tornou vizinha de Brad Pitt, já que comprou uma casa ao lado após vender sua propriedade ao ator em 1994. Ela descreve ele como “sempre gentil e bondoso”.

A mansão vendida em março foi onde Pitt e Angelina Jolie viveram seu casamento e criaram seus seis filhos: Maddox, 21, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 14 anos.