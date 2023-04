Detalhes de grandiosa Arca de Noé construída em Goiás vira fenômeno na internet

Um perfil no TikTok vem ganhando atenção por revelar lugares goianos surpreendentes e que possuem boas histórias. Um desses vídeos, publicado há poucas horas, está viralizando ao mostrar os detalhes de uma Arca de Noé, construída em Hidrolândia.

Em menos de 24 horas, o vídeo já acumulou mais de 17 mil curtidas e 300 comentários de pessoas interessadas na obra curiosa. Localizada no meio de um lago, chamado Lago Ideia Molhada, a arca grandiosa é cheia de diversos tipos de esculturas de animais, desde tatus até onças.

O artista responsável pela maior parte das obras, Manoel Pereira de Santana, também foi instruído a recriar cenas bíblicas ao redor da fazenda, como o momento em que Adão percebe que Eva comeu o fruto proibido, o grande peixe cuspindo Jonas na praia e momentos de crucificação de Jesus Cristo.

Apesar da clara inspiração cristã, as obras são variadas, já que também é possível encontrar monstros, dinossauros, de Charles Darwin e até de um dos Bananas de Pijama.

A pessoa responsável por construir um local tão diferente do esperado para uma fazenda no interior de Goiás é Freud Melo, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia entre 1976 e 1981. A fazenda tem o tamanho equivalente a 25 campos de futebol, mas praticamente nenhuma alma viva, o que foi apontado pelo criador do vídeo viral.

Porém, a Arca de Noé no Lago Ideia Molhada não é a única atração no local, já que o ex-prefeito também idealizou um túmulo que permite contato com o mundo externo, equipado com celular, televisão, entrada de ar e tubos de PVC para comunicação. De acordo com Freud, a ideia surgiu após uma série de pesadelos e histórias em que as pessoas eram enterradas vivas.

Freud afirmou em entrevista ao jornal O Popular em novembro de 2021 que as obras, construídas ao longo de quase 40 anos, custaram mais de R$ 1 bilhão.