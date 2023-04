Influencer surpreende ao mostrar casa de milhões próxima a mansão de Virgínia e Zé Felipe, em Goiânia

O tiktoker e corretor Ricardo Martins, que possui diversos vídeos virais de casas de alto padrão, despertou o interesse do público mais uma vez ao postar vídeo de uma mansão.

O diferencial desse local em relação a outros não é só tudo que o imóvel possui, mas também que o comprador será vizinho do cantor Zé Felipe e a esposa dele, Virgínia Fonseca.

“Eu fiquei impressionado com essa casa”, afirma o corretor antes de mostrar aos internautas o imóvel, localizado no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, a poucos lotes dos famosos.

Logo na entrada, a piscina já chama atenção ao refletir a grama. No entanto, para chegar à parte construída, é necessário subir uma espécie de ladeira, característica que garante privacidade e uma bela vista.

De acordo com Ricardo, a piscina é a única do tipo no Brasil, com calhas escondidas que permitem que a água chegue até a altura do piso, criando o efeito de espelho d’água.

No vídeo, também é possível ver quatro suítes e que a casa, que já foi vendida, custa R$ 8,5 milhões.

O Aldeia do Vale é lar de diversas celebridades como Amado Batista, Leonardo e, durante a vida, Marília Mendonça.