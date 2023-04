Morte de policial militar em grave acidente na BR-153 gera comoção nas redes sociais

Repercute fortemente nas redes sociais várias publicações lamentando a morte de Kelvin Aureliano de Oliveira Sales.

Ele, que tinha 33 anos, era cabo da Polícia Militar em Goiás e perdeu a vida nesta sexta-feira (07), após se envolver em um grave acidente de trânsito.

O caso aconteceu no km 230 da BR-153, no município de Hidrolina, quando o carro em que ele estava colidiu com um caminhão.

A Polícia Militar emitiu uma nota de pesar e revelou que o velório dele deverá ser realizado no município de São Luiz do Norte.

O deputado estadual Major Araújo (PL) e a Fundação Tiradentes também afirmaram estar de luto em decorrência do falecimento do militar.

Nos comentários, vários internautas ainda desejaram os pêsames aos familiares e desejaram que o policial descanse em paz.

Além dele, uma outra pessoa ficou ferida no acidente e teve de ser encaminhada ao Hospital Municipal Antônio Miguel Ferreira, em São Luiz do Norte.

Como o nome dessa vítima não foi revelado, não foi possível solicitar à unidade de saúde o atual quadro clínico.