Avó não aceita o nome escolhido para a neta que nasceu e decide não falar mais com o filho e a nora

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit após enfrentar uma situação complicada com a sogra, que não tem aceitado muito bem o nome da neta, e o caso tem dado o que falar.

Mãe de primeira viagem, ela preferiu não se identificar e explicou que, desde a descoberta do sexo do bebê, informou à família qual nome teria a filha, já que o esposo teria adorado a ideia também.

“Acabei de ter minha primeira filha, mas minha alegria está sendo drenada por causa da atitude da minha sogra. Ela está chateada com meu marido e comigo por causa do nome Fiona Anne que demos à nossa filha. Ela se sentiu ofendida, magoada e incapaz de nos perdoar por isso”, disse.

“Assim que anunciamos o nome ela ficou chateada e disse que Anne era o nome de alguém de seu passado por quem ela foi traída e magoada, ela ainda guarda esse rancor”, revelou.

“Eu, sob influência dos hormônios da gravidez, disse que ela precisaria superar isso e ficar animada com a oportunidade de dar outro significado para o nome”, contou

“Depois que registramos nossa filha ela não fala mais conosco. Nos bloqueou em tudo e quando tentamos falar com ela não conseguimos. Para pessoas próximas ela diz que a magoamos e que está completamente fora de si”.

“Descobrimos que Anne era na verdade a sogra da minha sogra. Elas tiveram uma briga quando ela se divorciou 25 anos atrás. Para meu marido a avó não era uma pessoa ruim e ele não tinha ideia dos sentimentos de sua mãe sobre ela”, pontuou.

Agora, a mãe da pequena Fiona Anne diz que não sabe como contornar isso, já que a sogra alimenta a ideia de que a escolha do nome foi um ato de implicância. Os internautas deixaram bons conselhos para a mulher.

“Se ela se recusa a ter um relacionamento com a neta por conta do passado, ela realmente não merece estar no presente da criança”, disse uma usuária.

“É o nome do meio! Isso não deveria causar tanto desconforto! Apenas deixe o tempo passar para que ela supere isso sozinha”, aconselhou outra.