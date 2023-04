Evento promete caça a ovos de Páscoa e diversão para a família no domingo (09)

Neste final de semana, a padaria Panono está promovendo um evento de Páscoa para agradar toda a família, desde as crianças até os pais.

Se trata do Piquenique do Ateliê de Páscoa Panono, realizado neste domingo (09), entre 09h e 12h, na nova unidade da franquia, recém-inaugurada no edifício Alma Home Senses, localizado no Setor Oeste.

Dentre as atrações, estão diversas atividades gratuitas, como: Caça ao Chocolate, sessão de cinema e muitas guloseimas artesanais. Além disso, as crianças poderão gastar toda a criatividade em uma oficina de pintura.

O Piquenique do Ateliê de Páscoa também preparou algumas cestas de piquenique para quem comparecer ao evento.

“Nossa cesta vai ter: 2 croissants; manteiga; geléia e mel; 2 Pain au Chocolat; 4 madeleines; 2 caneles; 2 cookie chocolatudo; 2 sucos de uva e café coado à vontade”, explica a Chef Carô, proprietária da Panono.

Por fim, na área externa da padaria está montado um ambiente aconchegante, com almofadas e forros, para receber as famílias para o piquenique.