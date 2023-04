Imagens mostram destruição causada por explosão em residência de Goiânia

O Portal 6 teve acesso com exclusividade a imagens mostrando a destruição ocorrida em uma residência no Setor Lorena Park, em Goiânia, após uma explosão ocorrida no início da tarde deste sábado (08).

A suspeita é de que um vazamento de gás teria originado o incidente. Os vídeos mostram o telhado da casa, que ficou parcialmente danificado em alguns pontos.

No que aparentava ser a garagem do domicílio, a telha foi bastante afetada, caindo por cima de um carro que estava estacionado embaixo dela.

Além disso, é possível ver rachaduras na parte externa da residência, acendendo um alerta para um potencial risco de desabamento, caso os alicerces da estrutura tenham sido afetados.

O Portal 6 tentou contato com o Corpo de Bombeiros, mas como não houve feridos no incidente, a ocorrência foi repassada à Defesa Civil.

Esta, por sua vez, não respondeu às tentativas de contato da reportagem até o fechamento da publicação.