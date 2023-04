Motorista morre após batida frontal entre caminhão e caminhonete

Uma colisão fatal ocorreu na manhã deste sábado (08), na GO-040, entre um caminhão e uma caminhonete.

O Portal 6 apurou que o veículo maior, vinha no sentido Oloana – Cromínia, enquanto que a Chevrolet S-10 estava trafegando na direção contrária.

Com o impacto da colisão, a caminhonete saiu da pista. O motorista, identificado como Celso Augusto de Oliveira, de 51 anos, morreu no local.

O teste do bafômetro foi realizado no condutor do Volvo, mas o resultado não apontou presença de álcool.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica estiveram no local do acidente para dar início a investigação do acidente.