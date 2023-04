Ônibus com 44 passageiros pega fogo na BR-153 após sair de Goiânia com destino ao Tocantins

Passageiros de um ônibus da empresa Transbrasiliana passaram por momentos de tensão na madrugada deste sábado (08).

Após sair de Goiânia com destino ao Tocantins, o veículo pegou fogo na altura da cidade de Figueirópolis (TO).

De acordo com relatos de passageiros, um pneu do veículo estourou, mas o motorista decidiu seguir viagem.

Pouco tempo depois o pneu pegou fogo e as chamas se espalharam pelo veículo. Os 44 passageiros conseguiram recolher os pertences e saíram sem ferimentos do veículo.

Concessionária responsável pela administração do trecho, a Ecovias do Araguaia informou que a pista está com interdição parcial e que as chamas já foram controladas.