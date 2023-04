Preço da gasolina deve sofrer novo aumento em Goiás a partir de junho

A partir do dia 1º de junho, o preço dos combustíveis em Goiás devem sofrer um novo aumento. Isso porque o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) anunciou uma nova taxação para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre a gasolina.

Em resumo, foi fixada uma alíquota única para todos os estados e Distrito Federal, no valor de R$ 1,22 pelo litro. No entanto, essa padronização impacta negativamente em Goiás, que tem um dos valores mais baixos (R$ 0,85/L).

Assim, o motorista irá pagar pelo menos R$ 0,38/L a mais quando for abastecer. Isso porque ainda não foi feita uma projeção do valor que será repassado pelos postos para os consumidores na bomba.

Além disso, a decisão do Confaz determinou também que essa cobrança, que seria feita a partir de julho, fosse antecipada para junho.

A nova taxa sobre a gasolina supera os níveis que vinham sendo praticados em todos os Estados desde o mesmo mês em 2022, quando o Governo Federal limitou os percentuais a 17% ou 18% ao tornar o combustível um bem essencial.

Antes disso, a alíquota era definida com base na taxação do etanol hidratado, para favorecer o consumo do biocombustível.

Atualmente, o litro da gasolina comum está em média R$ 5,55 em Goiás, enquanto o etanol hidratado é vendido por R$ 4,08/L (73,5% desse valor), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

Vale lembrar que, para ser considerado vantajoso, o biocombustível deve custar até 70% do preço do combustível derivado do petróleo.