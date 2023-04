Desconfianças sobre a fidelidade do parceira podem sempre vir à tona em uma relação. Principalmente pelo WhatsApp, já que o mesmo se tornou uma ferramenta de comunicação muito popular entre casais, amigos e familiares.

No entanto, para alguns, o aplicativo pode também ser um local onde a infidelidade reina e revelar alguns sinais de que a pessoa está te traindo em silêncio.

Caso você esteja na dúvida se isso está realmente acontecendo ou não, existem algumas atitudes que podem dar a resposta e que você precisa ficar ligado.

6 sinais de que ele está te traindo em silêncio pelo WhatsApp

1. Ele passa muito tempo no WhatsApp

Se a pessoa pela qual você está se envolvendo passa um tempo considerável olhando para o telefone e passando horas no WhatsApp, fique atento pois isso pode ser um sinal de que algo está acontecendo.

Muitas vezes, ele pode estar enviando mensagens para outra pessoa e escondendo isso de você.

2. Mudanças de comportamento

Outro sinal que indica que ele está te traindo é quando ele muda o comportamento perto de você enquanto está mexendo no WhatsApp. Se ele ou ela começar a esconder o celular de você ou se tornar protetor demais com o aparelho, pode ser um sinal de que algo está acontecendo.

3. Mensagens estranhas ou suspeitas

Caso você note mensagens suspeitas no celular do seu parceiro, como mensagens codificadas, emojis suspeitos ou mensagens que parecem ter sido apagadas, desconfie pois isso pode indicar que algo está acontecendo.

4. Mudanças nos padrões de sono

Se o seu parceiro começar a ficar acordado até tarde todas as noites, pode ser um sinal de que ele ou ela está conversando com outra pessoa. Eles também podem acordar cedo para conversar antes de você acordar.

5. Segredo sobre as conversas no WhatsApp

O seu namorado costuma ficar irritado ou nervoso quando você pergunta sobre as conversas no WhatsApp? Se a resposta for sim, é sinal de que ele pode estar mantendo contato com outra pessoa ao mesmo tempo em que está com você.

6. Mudanças na rotina

Por fim, se o seu parceiro começar a mudar a rotina sem motivo aparente, pode ser um sinal de traição. Eles podem sair mais tarde do trabalho ou fazer atividades diferentes sem você.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!