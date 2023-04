Campeão Goiano, Atlético-GO vence o Goiás nos pênaltis

Em partida eletrizante, o Goiás venceu o Atlético-GO por 3×1 no tempo regulamentar, neste domingo (09), em Goiânia. Entretanto, o placar agregado terminou empatado e portanto a decisão foi decidida nos pênaltis, resultando na por 5 a 4.

O jogo aconteceu na Serrinha, estádio do Goiás, e teve emoção até os últimos instantes. O primeiro gol veio do ponta direito do Atlético, Luiz Fernando. Pelo Goiás, o meia atacante Alesson empatou o jogo ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o esmeraldino foi construindo a virada aos poucos. O atacante Vinícius marcou a virada, contudo o time ainda precisava de mais um para igualar-se no placar agregado.

Aos 51 minutos, com a partida prestes a terminar, o argentino Julian Palácios marcou mais um, garantindo a decisão nos pênaltis.

Vinícius, Matheus Peixoto, Diego Gonçalves, e Bruno Melo marcaram pelo Goiás. Mas o último batedor, o lateral esquerdo Hugo, cometeu uma irregularidade na hora da cobrança.

Apesar de fazer o gol, ele acabou escorregando no exato momento da batida e deu dois toques na bola. Portanto, a cobrança foi anulada e o Atlético só precisava acertar a última batida para vencer.

Lucas Gazal, Airton, Rodrigo Soares, Emerson Santos e Bruno Tubarão foram os jogadores do Atlético que converteram as batidas. Inclusive foi Bruno que marcou o gol da vitória, acertando o chute logo após a anulação da cobrança do adversário.

A partida confirmou o bicampeonato goiano do Dragão, e ainda teve o recorde de público da edição, com quase 15 mil espectadores presentes.