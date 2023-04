Essas são algumas curiosidades das seis cidades mais antigas de Goiás

Com início no século XVIII, a formação e desenvolvimento do estado de Goiás aconteceu de forma lenta e gradativa, com a chegada dos bandeirantes em busca de ouro. Apesar do processo ter acontecido aos poucos, várias cidades e povoados bem antigos no estado foram essenciais para o desenvolvimento do território.

Além de servirem como ponta pé inicial para movimentar a economia, os municípios carregam curiosidades históricas.

Por isso, o Portal 6 traz aqui algumas particularidades das seis cidades mais antigas de Goiás.

1. Cidade de Goiás

A cidade de Goiás, que fica na região Noroeste do estado, foi fundada em 1736, com o nome de Vila Boa de Goiás. O vilarejo foi a sede do estado até 1934.

Vale lembrar que a cidade de apenas 22 mil habitantes foi tombada como monumento histórico nacional e foi o ambiente em que a poetisa, Cora Coralina, viveu durante toda a vida.

2. Cavalcante

Outra cidade que tem bastante história para contar é Cavalcante, que fica na região Norte do estado. A primeira excursão ao território aconteceu em 1736, mas, somente quase um século depois, em 1831, o local viria a receber a nomenclatura de cidade.

Estima-se que, em meados de 1737 até 1794, o município tenha sido o alvo de diversos garimpeiros pela alta quantidade de ouro na região.

Para se ter uma ideia, Cavalcante chegou a contar com aproximadamente 20 mil escravos, população que chega a ser duas vezes maior do que a atual.

Após o declínio do ouro, em 1806, a cidade apostou na produção de farinha de trigo e chegou a ser o maior exportador do alimento para os Estados Unidos (EUA).

Durante esta época, o território de Cavalcante abrangia quase todo o nordeste goiano, desde o município de Formosa até o Arraias no estado de Tocantins.

2. Pirenópolis

Fundada em 1731 com o nome de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte, a cidade de Pirenópolis foi, durante muito tempo, um importante centro urbano por conta da mineração de ouro, comércio e agricultura.

Após perder o espaço na rota comercial para Anápolis, o município passou a ser um centro urbano cultural e o local de reuniões, festas e espetáculos.

Somente em 1890 a cidade passou a ser reconhecida como Pirenópolis, em homenagem à serra que circunda o local, chamada de Pireneus.

4. Catalão

Diferente das outras cidades que não tinham população antes do descobrimento, o município de Catalão já era povoado há séculos. Isso porque, antes mesmo da colonização, há diversos indícios que mostram que índios de origem Arajá viviam por lá desde 1728.

O município recebeu o título de cidade em 1833 e foi um dos mais populosos do estado de Goiás, devido ao dinamismo econômico, durante a década de 1880. Dá pra imaginar?

5. Niquelândia

O município de Niquelândia surgiu inicialmente como São José do Tocantins, por volta de 1755, e é um dos mais antigos em toda a história de Goiás.

O local foi um espaço determinante para a formação da cidade, por possuir uma das maiores reservas de níquel do mundo e ser explorada por duas grandes mineradoras.

6. Luziânia

A história do advento do município de Luziânia surgiu de uma forma um tanto ‘curiosa’. Em 13 de dezembro de 1746, o bandeirante Antônio Bueno de Azevedo partiu para Paracatu, cidade de Minas Gerais.

No entanto, enquanto descansava às margens de um córrego, ele notou que no leito do rio havia pepitas de ouro dentro da água, o que motivou a exploração no território.

Em 1867, Luziânia recebeu o título de município e, atualmente, é a quinta maior cidade do estado, perdendo apenas para Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde.